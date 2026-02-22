Feuerwehr rettet verirrte Jugendliche aus Bunkerstollen in Freiburg

Freiburg - Mehrere Jugendliche sind in einen alten Bunkerstollen am Freiburger Schlossberg eingebrochen und haben damit einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.

Die Feuerwehr verhalf den verirrten Jugendlichen schließlich zur Freiheit. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Drei von ihnen mussten von der Feuerwehr aus einem Aufzugsschacht gerettet werden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach drangen am Samstagabend gegen 17.30 Uhr drei bis fünf Jugendliche in den sogenannten Schlossbergstollen ein, um die verlassene Bunkeranlage zu erkunden.

In dem weit verzweigten, ehemaligen Bunker mit mehreren Zugängen verloren drei Jugendliche die Orientierung. Sie entdeckten schließlich einen Aufzugsschacht, über den sie von der Feuerwehr ins Freie gebracht wurden.