Feuerwehr rettet verirrte Jugendliche aus Bunkerstollen in Freiburg
Von Tizian Gerbing
Freiburg - Mehrere Jugendliche sind in einen alten Bunkerstollen am Freiburger Schlossberg eingebrochen und haben damit einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.
Drei von ihnen mussten von der Feuerwehr aus einem Aufzugsschacht gerettet werden, wie die Polizei mitteilte.
Demnach drangen am Samstagabend gegen 17.30 Uhr drei bis fünf Jugendliche in den sogenannten Schlossbergstollen ein, um die verlassene Bunkeranlage zu erkunden.
In dem weit verzweigten, ehemaligen Bunker mit mehreren Zugängen verloren drei Jugendliche die Orientierung. Sie entdeckten schließlich einen Aufzugsschacht, über den sie von der Feuerwehr ins Freie gebracht wurden.
Die Geretteten gaben an, dass sich noch zwei weitere Jugendliche im Stollen befunden hätten, die sie nicht näher kannten. Einsatzkräfte suchten daraufhin den unterirdischen Bereich ab.
Den Angaben zufolge wurden jedoch keine weiteren Personen gefunden, und der Einsatz wurde daraufhin beendet.
