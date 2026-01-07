Lagerhalle in Flammen: Häuser evakuiert, Löschwasser gefriert

Im Regensburger Hafengebiet ist eine große Lagerhalle gerät in Brand, angrenzende Nachbarn mussten ihre Häuser verlassen.

Von Catharina Zelt und Friederike Hauer

Regensburg - Eine große Lagerhalle ist am frühen Morgen in Regensburg in Brand geraten.

Die Rauchsäule war weit über die Lagerhalle in Regensburg sichtbar.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, evakuierte die Feuerwehr zwölf Menschen aus angrenzenden Wohngebäuden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Die Halle am Auweg steht laut Polizei in Vollbrand. Ein Passant, der die Flammen gegen 5 Uhr entdeckte, meldete den Brand. Die Feuerwehr löscht seither mit einem Großaufgebot die Flammen. Einem Sprecher zufolge waren rund 140 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt.

Die Löschwasserversorgung vor Ort stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. Außerdem wurde die extreme Kälte am frühen Morgen zum Problem, da das Wasser am Boden gefror.

Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs wurden daher in den Einsatz involviert, um mit Streusalz ein sichereres Arbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen.

Feuer am Hafen in Regensburg: Anwohner müssen Häuser verlassen

Wegen der extremen Kälte gefriert das Löschwasser an einem Feuerwehrauto.
Wegen der extremen Kälte gefriert das Löschwasser an einem Feuerwehrauto.  © Vifogra / Florian Bock

Am Vormittag war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten könnten jedoch noch einige Stunden andauern.

Warum das Feuer in dem Gebäude im Hafengebiet ausbrach, ist bisher unbekannt. Die Polizei bittet Autofahrer, das Gebiet großräumig zu umfahren.

Erstmeldung 8 Uhr, zuletzt aktualisiert 10.22 Uhr

