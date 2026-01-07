Lagerhalle in Flammen: Häuser evakuiert, Löschwasser gefriert

Regensburg - Eine große Lagerhalle ist am frühen Morgen in Regensburg in Brand geraten.

Die Rauchsäule war weit über die Lagerhalle in Regensburg sichtbar. © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, evakuierte die Feuerwehr zwölf Menschen aus angrenzenden Wohngebäuden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Die Halle am Auweg steht laut Polizei in Vollbrand. Ein Passant, der die Flammen gegen 5 Uhr entdeckte, meldete den Brand. Die Feuerwehr löscht seither mit einem Großaufgebot die Flammen. Einem Sprecher zufolge waren rund 140 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt.

Die Löschwasserversorgung vor Ort stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. Außerdem wurde die extreme Kälte am frühen Morgen zum Problem, da das Wasser am Boden gefror.

Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs wurden daher in den Einsatz involviert, um mit Streusalz ein sichereres Arbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen.