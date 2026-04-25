25.04.2026 11:45 Alarm in Amt: Mann schlägt Feuermelder ein, weil er kein Warteticket ziehen kann

14 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Die Feuerwehr und Polizei rücken aus, das Landratsamt wird geräumt – alles nur, weil ein 27-Jähriger kein Warteticket ziehen kann.

Von Björn Kirsch Ulm - Ein 27-Jähriger hat einen Feuermelder im Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm ausgelöst, weil er kein Warteticket am Schalter ziehen konnte. Kein Warteticket bekommen? Ein Mann hat im Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm einen Feuermelder eingeschlagen. (Symbolfoto) © 123RF/pakornkrit Er habe sich nicht weiterzuhelfen gewusst, teilte die Polizei unter Berufung auf die Aussage des Mannes mit. Neben einem Löschzug seien daraufhin auch mehrere Streifen der Polizei zum Landratsamt gefahren. Hier wurde neben der Evakuierung durch die Mitarbeiter ebenfalls festgestellt, dass der Mann den Fehlalarm ausgelöst hatte. Warum er kein Warteticket ziehen konnte, war zunächst nicht bekannt. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem werde geprüft, ob er die Kosten des Einsatzes tragen muss.

Titelfoto: 123RF/pakornkrit