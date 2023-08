14.08.2023 06:39 Alarm in Landstuhl: Hochhaus wegen Brand komplett geräumt

In einem Wohn-Hochhaus in Landstuhl-Atzel kam es am gestrigen Sonntagnachmittag zu einem Dachgeschoss-Brand: Alle Anwohner mussten das Gebäude verlassen!

Von Florian Gürtler

Landstuhl - Flammen schlugen aus dem obersten Stockwerk: In einem Wohn-Hochhaus in Landstuhl-Atzel brach am gestrigen Sonntagnachmittag ein Brand aus, alle Anwohner mussten das Gebäude verlassen. Im obersten Stockwerk eines Wohn-Hochhauses in Landstuhl-Atzel brach am Sonntagnachmittag Feuer aus. © Polizei Rheinland-Pfalz "Durch das Feuer kann das Wohnhaus derzeit nicht mehr betreten werden", teilte ein Sprecher der Polizei in Rheinland-Pfalz mit. Demnach wurde die Turnhalle der Theodor-Heuss-Grundschule zur Anlaufstelle für die vorübergehend obdachlos gewordenen Bewohner umfunktioniert. Die Polizei bat die Anwohner, "sich zur Kontaktaufnahme mit dem Betreuungspersonal dort einzufinden und etwaige Nachfragen an dieses zu richten", führte der Sprecher weiter aus. Insbesondere die Versorgung mit benötigten Medikamenten oder von bei der Flucht hinterlassener Haustiere sollte hier geklärt werden. Für die Unterkunft und Verpflegung der Hochhaus-Bewohner wurde demnach gesorgt. Dachgeschoss-Brand in Hochhaus in Landstuhl-Atzel Wie es zu dem Dachgeschoss-Brand in dem Hochhaus in Landstuhl-Atzel kam, ist noch völlig unklar. Ein Foto des Polizeipräsidiums Westpfalz zeigt aber deutlich, dass es sich um ein massives Feuer handelte - aus dem obersten Stockwerk des Gebäudes schlugen hohe Flammen, eine dichte Rauchwolke stieg in den Himmel. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr sei die Berliner Straße "in Höhe der Hausnummer 36 bis zur Kreuzung Danziger Straße" gesperrt worden, teilte der Polizeisprecher weiter mit. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Informationen. Verletzt wurde bei dem Brand jedoch niemand.

Titelfoto: Polizei Rheinland-Pfalz