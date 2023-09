Alte Fabrik brennt bei Bahnhof Halle: Verdacht auf Brandstiftung

Halle (Saale) - Eine alte Fabrik auf dem RAW-Gelände neben dem Hauptbahnhof Halle hat in der Nacht in Flammen gestanden.

Neben dem Hauptbahnhof Halle brannte in der Nacht zu Freitag eine alte Fabrik. © EHL Media/privat

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern wahrscheinlich bis zum Freitagvormittag an, teilte die Polizei am Freitag mit. "Die Lage ist aktuell so, dass nur noch Glutnester gelöscht werden müssen", erklärte ein Sprecher gegenüber TAG24.

Weil die Halle jedoch noch immer stark erhitzt sei und zunächst geklärt werden müsse, dass das Gebäude durch den Brand nicht einsturzgefährdet ist, konnten zunächst noch keine Ermittlungen innerhalb der Fabrik erfolgen.

Derzeit könne noch nicht abschließend gesagt werden, wie es zu dem Feuer kam. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Polizei vermutet jedoch, dass es sich um Brandstiftung an der leer stehenden Halle in dem früheren Industriegelände handelt.

Um das Gebäude herum seien bereits Spuren gesichert worden. Diese werden nun ausgewertet.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe konnte am Freitagmorgen noch nicht beziffert werden.