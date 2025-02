Angebranntes Essen! Zwei Dackel in verrauchter Wohnung

Bochum - Weil ein Rauchmelder Alarm anschlug, eilten die Kameraden am Samstagvormittag gegen 10 Uhr zum Rosenbaumweg in Bochum. Dort wurden zwei Vierbeiner aus einer verrauchten Wohnung geholt.

Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz in eine verrauchte Wohnung ein. © Feuerwehr Bochum

Aus einer Erdgeschosswohnung und dem Treppenraum eines Gebäudes drang Brandgeruch.

Obwohl sich keine Personen in der Brandwohnung befanden, eilte ein Trupp unter Atemschutz in die Räumlichkeiten, weil sich dort zwei Hunde aufhielten. Tatsächlich wurden die beiden Dackel durch Feuerwehrleute gerettet und an die Eigentümerin übergeben.

Als Ursache der Verrauchung wurde angebranntes Essen ausgemacht. Eine Ausbreitung des Feuers konnte erfolgreich verhindert werden.