Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen: Möbel in Plattenbau-Flur stehen in Flammen

Halle (Saale) - Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Hallenser Mehrfamilienhaus ausrücken.

Mithilfe einer Drehleiter ging die Feuerwehr gegen den Brand vor. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Halle-Passendorf

Wie Polizeisprecher Alexander Hüls mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr an die Magistrale gerufen.

Dort war im Flur eines mehrstöckigen Plattenbaus ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Kameraden der Feuerwehren der Hauptwache sowie aus Halle-Passendorf und Halle-Nietleben standen mehrere abgestellte Möbelstücke in Brand.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr die Flammen schnell ablöschen, sodass niemand verletzt wurde.