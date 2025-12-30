Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen: Möbel in Plattenbau-Flur stehen in Flammen
Halle (Saale) - Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Hallenser Mehrfamilienhaus ausrücken.
Wie Polizeisprecher Alexander Hüls mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr an die Magistrale gerufen.
Dort war im Flur eines mehrstöckigen Plattenbaus ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Kameraden der Feuerwehren der Hauptwache sowie aus Halle-Passendorf und Halle-Nietleben standen mehrere abgestellte Möbelstücke in Brand.
Glücklicherweise konnte die Feuerwehr die Flammen schnell ablöschen, sodass niemand verletzt wurde.
Während des Einsatzes mussten die Mieter kurzzeitig das Gebäude verlassen. Der Sprecher dazu: "Nach einer Belüftung des Hauses konnten alle betroffenen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren." Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Halle-Passendorf