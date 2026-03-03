Schlimmer Brand im Klinikum: Patientin kommt ums Leben

Braunschweig - Tragischer Vorfall am Braunschweiger Klinikum: Am späten Montagabend brach ein Feuer in einem Patientenzimmer aus. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Am Montag brannte es im Braunschweiger Klinikum. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Braunschweig

Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr in das Klinikum Braunschweig (Niedersachsen) alarmiert. Beim Eintreffen der Kameraden stand das betroffene Zimmer bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr ging in Zusammenarbeit mit der Hausfeuerwehr gegen den Brand vor und rettete die Patientin, die sich noch im Inneren des Raumes befand.

Leider konnte die Frau nur noch tot geborgen werden, teilte die Feuerwehr Braunschweig mit. Genauere Angaben zu der Toten konnten nicht gemacht werden.

Die Pflegekräfte der Station hatten zuvor alle anderen Patienten bereits in Sicherheit bringen können, somit gab es glücklicherweise keine weiteren Verletzten.