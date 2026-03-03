Zwei Schwerverletzte: Kellerbrand erschüttert Mehrfamilienhaus in Solingen

Solingen - In Solingen-Ohligs ist am Dienstagabend ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden schwer verletzt.

Mehr als 60 Einsatzkräfte bekämpfen den ausgedehnten Kellerbrand. © Tim Oelbermann

Nach Angaben eines Polizeisprechers ist das Feuer gegen 17.30 Uhr an der Ruhrstraße ausgebrochen. Demnach habe ein 25-jähriger Hausbewohner zuvor Gasgeruch wahrgenommen.

Er wollte der Sache im Keller nachgehen, zündete sich jedoch noch im Hausflur eine Zigarette an. Kurz darauf kam es zur Explosion.

Glasscheiben der Haustür wurden auf die Straße geschleudert. Anwohner berichteten von einem heftigen Knall.

Der junge Mann wurde im Treppenhaus mit schweren Brandverletzungen aufgefunden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Bochum.