Zwei Schwerverletzte: Kellerbrand erschüttert Mehrfamilienhaus in Solingen
Solingen - In Solingen-Ohligs ist am Dienstagabend ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden schwer verletzt.
Nach Angaben eines Polizeisprechers ist das Feuer gegen 17.30 Uhr an der Ruhrstraße ausgebrochen. Demnach habe ein 25-jähriger Hausbewohner zuvor Gasgeruch wahrgenommen.
Er wollte der Sache im Keller nachgehen, zündete sich jedoch noch im Hausflur eine Zigarette an. Kurz darauf kam es zur Explosion.
Glasscheiben der Haustür wurden auf die Straße geschleudert. Anwohner berichteten von einem heftigen Knall.
Der junge Mann wurde im Treppenhaus mit schweren Brandverletzungen aufgefunden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Bochum.
Bewohnerin springt aus dem ersten Stock
Wegen der massiven Rauchentwicklung sah sich zudem eine 28-jährige Bewohnerin gezwungen, über die Gebäuderückseite zu fliehen. Die Feuerwehr baute dort ein Sprungpolster auf, in welches die Frau aus dem ersten Obergeschoss sprang. Auch sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Die übrigen Hausbewohner kamen unversehrt davon. Zudem wurde ein Hund, der sich noch im Haus befunden hatte, von den Einsatzkräften gerettet.
Während des Einsatzes waren die Grünstraße, die Ruhrstraße und die Bonner Straße komplett gesperrt. Zur genauen Brandursache laufen nun Ermittlungen.
Titelfoto: Tim Oelbermann