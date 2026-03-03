 6.985

Tunnel-Feuer auf der A81: Drei Menschen verletzt, Dauer der Vollsperrung noch unklar

Feuer und Rauch im Engelbergtunnel bei Ludwigsburg: Auf der A81 kam es am Dienstagnachmittag zum Großeinsatz.

Von Johanna Baumann, Calvin Schröder

Ludwigsburg - Verkehrschaos am Dienstagnachmittag: Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers ist der Engelbergtunnel auf der A81 bei Ludwigsburg derzeit komplett dicht. Drei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Es waren 386 Rettungskräfte mit insgesamt 57 Fahrzeugen im Einsatz.

Ein Lastwagen geriet am Nachmittag in Vollbrand.
Ein Lastwagen geriet am Nachmittag in Vollbrand.  © Karsten Schmalz

Für Autofahrer bedeutet der Vorfall eine massive Geduldsprobe. Die A81 ist im Bereich des Tunnels in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Bei ersten Überprüfungen am Tunnel wurden bereits massive Betonabplatzungen an der Tunneldecke der Weströhre festgestellt.

"Die Bergung des verbrannten Fahrzeuges wird bis in die Abendstunden anhalten, da die verbrannten Kühlschränke einzeln verladen werden müssen", erläuterte die Autobahn GmbH gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Feueralarm in Tapetenfabrik: Mitarbeiter verhindern Schlimmeres
Feuerwehreinsätze Feueralarm in Tapetenfabrik: Mitarbeiter verhindern Schlimmeres

Wie ein Sprecher mitteilte, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie lange der Tunnel noch gesperrt bleibt. "Ein genaues Datum für das Ende der Vollsperrung kann aber erst nach Sicherheitsprüfungen bekannt gegeben werden", erklärte er.

Vom Brand betroffen ist vor allem die Weströhre des Tunnels, die Oströhre soll nun schnellstmöglich wieder geöffnet werden.

Drei Menschen wurden durch das Feuer im Tunnel verletzt

Es entstand eine massive Rauchwolke über der A81.
Es entstand eine massive Rauchwolke über der A81.  © Karsten Schmalz

Gegen 14.20 Uhr geriet im Engelbergtunnel aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw-Anhänger in Brand. Das Fahrzeug hatte Kühlschränke geladen.

Den Einsatzkräften gelang es jedoch schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Dann konzentrierte sich die Arbeit der Feuerwehr darauf, die Tunnelröhren mit Hochleistungslüftern vom dichten Rauch zu befreien.

Alle Personen konnten aus dem Gefahrenbereich des Tunnels gebracht werden.

BMW brennt nach Verfolgungsjagd mit Polizei: Drei Männer verletzt in Kliniken
Feuerwehreinsätze BMW brennt nach Verfolgungsjagd mit Polizei: Drei Männer verletzt in Kliniken

Erstmeldung: 15.40 Uhr, aktualisiert um 19.38 Uhr.

Titelfoto: Karsten Schmalz

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: