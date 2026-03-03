Tunnel-Feuer auf der A81: Drei Menschen verletzt, Dauer der Vollsperrung noch unklar

Ludwigsburg - Verkehrschaos am Dienstagnachmittag: Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers ist der Engelbergtunnel auf der A81 bei Ludwigsburg derzeit komplett dicht. Drei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Es waren 386 Rettungskräfte mit insgesamt 57 Fahrzeugen im Einsatz.

Ein Lastwagen geriet am Nachmittag in Vollbrand. © Karsten Schmalz

Für Autofahrer bedeutet der Vorfall eine massive Geduldsprobe. Die A81 ist im Bereich des Tunnels in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Bei ersten Überprüfungen am Tunnel wurden bereits massive Betonabplatzungen an der Tunneldecke der Weströhre festgestellt.

"Die Bergung des verbrannten Fahrzeuges wird bis in die Abendstunden anhalten, da die verbrannten Kühlschränke einzeln verladen werden müssen", erläuterte die Autobahn GmbH gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Wie ein Sprecher mitteilte, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie lange der Tunnel noch gesperrt bleibt. "Ein genaues Datum für das Ende der Vollsperrung kann aber erst nach Sicherheitsprüfungen bekannt gegeben werden", erklärte er.

Vom Brand betroffen ist vor allem die Weströhre des Tunnels, die Oströhre soll nun schnellstmöglich wieder geöffnet werden.