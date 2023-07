Anwohner wird durch lauten Knall aus Schlaf gerissen: Dann sieht er einen Feuerschein

Mönchengladbach - Ein Anwohner in Mönchengladbach ist in der Nacht zu Donnerstag durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Als er nach draußen auf die Straße blickte, alarmierte er sofort die Polizei!

Der Wagen brannte in der Nacht zu Donnerstag vollständig aus. © Polizei Mönchengladbach

Wie die Beamten am Mittag erklärten, hatte sich der Vorfall an der Forststraße im Stadtteil Pongs zugetragen. Demnach war der Zeuge gegen 1.35 Uhr plötzlich durch einen Knall hochgeschreckt und sah beim Blick durchs Fenster einen lichterloh brennenden Wagen, woraufhin er die Feuerwehr und Polizei alarmiere.

Der VW Polo war an der Bushaltestelle "Haus am Buchenhain" geparkt worden und stand in Vollbrand, als die Kräfte am Ort des Geschehens eintrafen.

Obwohl die Kameraden die Flammen rasch löschten und auch ein Ausbreiten des Feuers auf eine angrenzende Hecke verhinderten, entstand an dem Kleinwagen ein Totalschaden. "Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein weiteres geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen", schilderte ein Polizeisprecher.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Polo mutwillig in Brand gesteckt wurde. Eine unmittelbar eingeleitet Fahndung nach dem (oder den) Feuerteufel(n) blieb bislang aber erfolglos.