Heftiger Millionenschaden nach Brand auf Recyclinghof

Hettstedt - Auf einem Firmengelände in Hettstedt ( Mansfeld-Südharz ) ist am Donnerstag ein Container mit Altbatterien in Brand geraten. Es entstand ein immenser Schaden.

41 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Container in einer Lagerhalle. Laut dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz fingen die Altbatterien aus bislang ungeklärter Ursache an zu brennen.

In weiterer Folge breiteten sich die Flammen auf die gesamte Halle aus. Diese sowie mehrere Arbeitsmaschinen wurden durch das Feuer stark beschädigt.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund einer Million Euro, erklärte ein Sprecher der Polizei.