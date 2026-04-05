Atom-Alarm bei Eiersuche: Männer finden Fläschchen mit "Polonium 210"-Aufschrift

Zwei Männer haben bei der Ostereiersuche im Garten in Vaihingen an der Enz nordwestlich von Stuttgart ein Fläschchen mit der Aufschrift "Polonium 210" gefunden.

Von Aaron Klein, Stefanie Järkel Vaihingen an der Enz - Zwei Männer haben bei der Ostereiersuche im Garten in Vaihingen an der Enz nordwestlich von Stuttgart ein Fläschchen mit der Aufschrift "Polonium 210" gefunden und damit einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Feuerwehrleute waren mit speziellen Anti-Strahlungs-Anzügen im Einsatz, um das Fläschchen zu untersuchen. © 7aktuell.de | N R Polonium 210 sei ein potenziell tödliches Strahlengift, teilte Kreisbrandmeister Andy Dorroch mit. Zunächst seien allerdings alle Messungen im Umfeld des Fläschchens negativ gewesen. Es sei keine Radioaktivität gemessen worden. Die Männer seien unverletzt. Es blieb zunächst unklar, welcher Stoff sich in dem Fläschchen befindet. Laut Polizei sollte das Umweltministerium das Fläschchen noch am Abend übernehmen und gesichert abtransportieren. Das Ministerium sei im Sinne der Gefahrenabwehr zuständig. Feuerwehreinsätze Falscher "Alarm": Wecker löst Feuerwehreinsatz aus Das Ministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg übernahm die Ermittlungen zu dem Gegenstand.

Feuerwehr schätzt Fläschchen mit "Polonium 210"-Aufschrift als echt ein