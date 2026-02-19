Auf dem Weg zum Patienten: Rettungskräfte stecken im Aufzug fest

Bayreuth - Auf dem Weg zu einem Patienten sind Rettungskräfte am Mittwoch in einem Altenheim in Bayreuth in einem Aufzug stecken geblieben.

Die Feuerwehr musste anrücken, um eingeschlossene Rettungskräfte zu befreien. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Feuerwehr rückte kurz nach 20 Uhr an, um das Team zu befreien. Der Patient sei derweil von einem Notarzt versorgt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Sicherheitshalber sei bei dem Vorfall am Mittwochabend ein zweiter Rettungswagen angefordert worden. Es hätten sich für den Patienten keine Nachteile ergeben.

Um die eingeschlossenen Helfer zu befreien, habe sich die Feuerwehr zunächst mit Gewalt Zugang zur Steuerungseinheit des Aufzuges verschaffen müssen.