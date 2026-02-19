Auf dem Weg zum Patienten: Rettungskräfte stecken im Aufzug fest
Von Ute Wessels
Bayreuth - Auf dem Weg zu einem Patienten sind Rettungskräfte am Mittwoch in einem Altenheim in Bayreuth in einem Aufzug stecken geblieben.
Die Feuerwehr rückte kurz nach 20 Uhr an, um das Team zu befreien. Der Patient sei derweil von einem Notarzt versorgt worden, teilte die Feuerwehr mit.
Sicherheitshalber sei bei dem Vorfall am Mittwochabend ein zweiter Rettungswagen angefordert worden. Es hätten sich für den Patienten keine Nachteile ergeben.
Um die eingeschlossenen Helfer zu befreien, habe sich die Feuerwehr zunächst mit Gewalt Zugang zur Steuerungseinheit des Aufzuges verschaffen müssen.
Der Patient sei über eine Drehleiter - was ohnehin so geplant gewesen sei - aus dem dritten Obergeschoss gebracht worden. Wegen des defekten Liftes wäre es anders dann auch nicht mehr möglich gewesen, hieß es.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa