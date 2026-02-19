Kurioser Feuerwehreinsatz! Kameraden retten dieses Tier aus luftiger Höhe

Weyhe - Die Feuerwehr hat einen ausgebüxten Papagei aus einem Baum in Weyhe ( Landkreis Diepholz ) gerettet.

Die Feuerwehr musste im niedersächsischen Weyhe einen Gelbbrustara von einem Baum retten. © -/Feuerwehr Weyhe/dpa

Der Gelbbrustara Drago saß in 15 Metern Höhe auf einem Ast, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Der bunte Vogel habe am Mittwochabend Reißaus genommen. Seine Besitzerin habe versucht, ihn vom Baum herunter zu locken - jedoch ohne Erfolg.

"Alle Motivationsversuche seitens seiner Besitzerin scheiterten", teilte die Feuerwehr mit.