Aufregung um vermeintlichen Gefahrgut-Austritt in Alsfeld: Feuerwehr muss anrücken
Von Christine Schultze
Alsfeld - Ein vermeintlicher Gefahrgut-Austritt hat in Alsfeld im Vogelsbergkreis einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
Wie die Polizei in Hessen mitteilte, hatte der Mitarbeiter einer Firma, die auf dem früheren Bundesgrenzschutzgelände in der Willy-Brandt-Straße ansässig ist, den Zwischenfall gemeldet.
Beim Umfüllen einer Flüssigkeit aus einem Gittertank sei etwas von dem Inhalt ausgetreten.
Die Folge: Es rieche nun auffallend.
Weil zunächst nichts über den Stoff bekannt war, rückten am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr letztendlich rund 20 Feuerwehrleute an, darunter Spezialisten für Gefahrstoffe sowie vorsorglich ein Rettungswagen und eine Streife der Polizei.
Vor Ort stellten sie fest, dass es sich um eine geringe Menge Diesel handelte, der von der Feuerwehr gebunden und entsorgt wurde.
Auch undicht war der Tank nicht, wie es zunächst befürchtet worden war. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, die Polizei ermittelt, wie es zu dem Austritt der Flüssigkeit kommen konnte.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa