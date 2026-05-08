Aufregung um vermeintlichen Gefahrgut-Austritt in Alsfeld: Feuerwehr muss anrücken

Alsfeld - Ein vermeintlicher Gefahrgut-Austritt hat in Alsfeld im Vogelsbergkreis einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Wie die Polizei in Hessen mitteilte, hatte der Mitarbeiter einer Firma, die auf dem früheren Bundesgrenzschutzgelände in der Willy-Brandt-Straße ansässig ist, den Zwischenfall gemeldet.

Beim Umfüllen einer Flüssigkeit aus einem Gittertank sei etwas von dem Inhalt ausgetreten.

Die Folge: Es rieche nun auffallend.

Weil zunächst nichts über den Stoff bekannt war, rückten am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr letztendlich rund 20 Feuerwehrleute an, darunter Spezialisten für Gefahrstoffe sowie vorsorglich ein Rettungswagen und eine Streife der Polizei.

Vor Ort stellten sie fest, dass es sich um eine geringe Menge Diesel handelte, der von der Feuerwehr gebunden und entsorgt wurde.