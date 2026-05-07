Flammen in Keller sorgen für Großeinsatz: Halbe Million Euro Schaden

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Am Mittwochabend fing aus bisher ungeklärten Gründen ein Keller eines Wohnhauses im Landkreis Freyung-Grafenau.

Von Manuel Rank, Paulina Sternsdorf

Freyung - Am Mittwochabend fing aus bisher ungeklärten Gründen ein Keller eines Wohnhauses im Landkreis Freyung-Grafenau Feuer. Aufgrund des dichten Rauches mussten mehrere Bewohner evakuiert werden.

40 Bewohner mussten evakuiert werden.
40 Bewohner mussten evakuiert werden.  © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Gegen 20 Uhr bemerkten Anwohner den Brand. Der Rettungsdienst musste drei Menschen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus bringen.

Der Schaden, den das Feuer angerichtet hat, ist immens – rund eine halbe Million Euro.

Mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus wegen des Brandes verlassen. Der Bürgermeister organisierte dem Polizeisprecher zufolge eine Notunterkunft in einem Ferienpark.

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Gegen Mitternacht konnten die Feuerwehrleute die Flammen schließlich löschen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.  © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungen verursachte wohl ein technischer Defekt im Bereich der Elektroverteilung im Keller das Feuer.

Titelfoto: Helmut Degenhart/zema-medien.de

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