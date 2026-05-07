Flammen in Keller sorgen für Großeinsatz: Halbe Million Euro Schaden

Freyung - Am Mittwochabend fing aus bisher ungeklärten Gründen ein Keller eines Wohnhauses im Landkreis Freyung-Grafenau Feuer. Aufgrund des dichten Rauches mussten mehrere Bewohner evakuiert werden.

40 Bewohner mussten evakuiert werden. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Gegen 20 Uhr bemerkten Anwohner den Brand. Der Rettungsdienst musste drei Menschen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus bringen.

Der Schaden, den das Feuer angerichtet hat, ist immens – rund eine halbe Million Euro.

Mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus wegen des Brandes verlassen. Der Bürgermeister organisierte dem Polizeisprecher zufolge eine Notunterkunft in einem Ferienpark.

Gegen Mitternacht konnten die Feuerwehrleute die Flammen schließlich löschen.