Brandstiftung in Barleben? Reithalle steht in Flammen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am frühen Donnerstagmorgen ist in Barleben eine Reithalle in Brand geraten. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus.

Von Sophie Marie Kemnitz

Barleben - In Barleben (Landkreis Börde) ist am frühen Donnerstagmorgen eine Reithalle in Brand geraten.

Mehrere Feuerwehren waren am frühen Donnerstagmorgen in Barleben im Einsatz.
Mehrere Feuerwehren waren am frühen Donnerstagmorgen in Barleben im Einsatz.  © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Meitzendorf

Die Einsatzkräfte der Polizei Börde wurden gegen 3.51 Uhr von der Rettungsleitstelle über das Feuer in der Angerstraße informiert.

Bei der Ankunft am Brandort waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Insgesamt rückten neun Fahrzeuge und 35 Kameraden zum Einsatz an.

Ersten Ermittlungen zufolge waren zunächst acht große Müllcontainer in Brand geraten. Kurz darauf griffen die Flammen auf die Außenfassade der Reithalle über.

NINA Warn-App ausgelöst: Brand am Krefelder Rheinhafen
Feuerwehreinsätze NINA Warn-App ausgelöst: Brand am Krefelder Rheinhafen

Wie genau das Feuer entstehen konnte, ist bislang nicht bekannt. "Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer Brandstiftung ausgegangen", so eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das Elektronische Polizeirevier entgegen.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Meitzendorf

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: