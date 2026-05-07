Brandstiftung in Barleben? Reithalle steht in Flammen

Barleben - In Barleben ( Landkreis Börde ) ist am frühen Donnerstagmorgen eine Reithalle in Brand geraten.

Mehrere Feuerwehren waren am frühen Donnerstagmorgen in Barleben im Einsatz. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Meitzendorf

Die Einsatzkräfte der Polizei Börde wurden gegen 3.51 Uhr von der Rettungsleitstelle über das Feuer in der Angerstraße informiert.

Bei der Ankunft am Brandort waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Insgesamt rückten neun Fahrzeuge und 35 Kameraden zum Einsatz an.

Ersten Ermittlungen zufolge waren zunächst acht große Müllcontainer in Brand geraten. Kurz darauf griffen die Flammen auf die Außenfassade der Reithalle über.

Wie genau das Feuer entstehen konnte, ist bislang nicht bekannt. "Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer Brandstiftung ausgegangen", so eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.