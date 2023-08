Aufruhr in Schwimmbad: Verdächtiger Geruch sorgt für Panik

Heusenstamm - Da herrschte plötzlich heller Aufruhr! In Südhessen wurde am gestrigen Sonntagnachmittag ein komplettes Schwimmbad geräumt. Ursache war ein verdächtiger Geruch. Mehrere Dutzend Menschen klagten in der Folge über Beschwerden, sodass die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun hatten.