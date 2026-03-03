Auto brennt lichterloh: Drei Männer kämpfen gegen Flammen-Wrack

Hannover - Schock in der Nacht zu Dienstag! Gegen 1.20 Uhr schrillte in der Leitstelle das Telefon: Am Deisterplatz in Hannover-Linden-Süd war ein Auto verunglückt und stand bereits lichterloh in Flammen.

Am Dienstag ist in Hannover ein Auto in Brand geraten. © Feuerwehr Hannover

Drei Personen sollen sich noch im brennenden Fahrzeug befunden haben! Sofort rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst an.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, die erste Erleichterung: Die drei männlichen Insassen hatten sich bereits selbstständig aus dem Wrack retten können. Dennoch waren sie teils schwer verletzt, teilte die Feuerwehr mit.

Rettungskräfte versorgten die Männer noch vor Ort und brachten sie anschließend in hannoversche Kliniken. Über ihren genauen Gesundheitszustand ist bislang allerdings nichts bekannt.

Währenddessen kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte mit zwei Löschrohren gegen das brennende Fahrzeug vor.

Nachdem das Feuer schließlich gelöscht werden konnte, mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe großflächig mit Ölbindemittel abgestreut werden, um weitere Gefahren zu verhindern.