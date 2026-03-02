Einsatzkräfte machen Horror-Fund nach Feuer: Leiche auf Dachboden entdeckt

Germering - Im Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Sonntagabend bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Unterpfaffenhofen ein Mensch um Leben gekommen.

Bei einem Brand in der Sonntagnacht ist im Stadtteil Unterpfaffenhofen eine Person ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus, zu dem die Einsatzkräfte gegen 21.10 Uhr alarmiert wurden.

"Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in der Dachgeschosswohnung des Gebäudes ausgebrochen", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mit. "In dieser fanden die Einsatzkräfte eine leblose männliche Person, die nur noch tot geborgen werden konnte."

Alle anderen Bewohner seien von den Löschmannschaften aus dem Gebäude geholt worden.