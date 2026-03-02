Einsatzkräfte machen Horror-Fund nach Feuer: Leiche auf Dachboden entdeckt
Germering - Im Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Sonntagabend bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Unterpfaffenhofen ein Mensch um Leben gekommen.
Wie die Polizei bekannt gab, brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus, zu dem die Einsatzkräfte gegen 21.10 Uhr alarmiert wurden.
"Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in der Dachgeschosswohnung des Gebäudes ausgebrochen", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mit. "In dieser fanden die Einsatzkräfte eine leblose männliche Person, die nur noch tot geborgen werden konnte."
Alle anderen Bewohner seien von den Löschmannschaften aus dem Gebäude geholt worden.
Ein Übergreifen auf die anderen Wohnungen in der Sonnenstraße konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Laut Angaben der Polizei wurden keine weiteren Personen verletzt.
Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.
