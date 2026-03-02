795
Erzgebirge: Schuppen neben Wohnhaus in Flammen
Stollberg - Feuer-Alarm im Erzgebirge: Neben einem Wohnhaus in Stollberg ging am Montagmorgen ein Schuppen in Flammen auf. Dieser brannte komplett aus, auch das angrenzende Wohnhaus wurde beschädigt.
Gegen 5 Uhr rückte die Feuerwehr zum Genossenschaftsweg in den Ortsteil Beutha aus. Dort war neben einem Einfamilienhaus ein Schuppen in Brand geraten.
Glücklicherweise reagierten die Einsatzkräfte blitzschnell. Sie konnten die Flammen löschen. Dennoch wurde der Schuppen komplett zerstört, an der Hausfassade entstanden ebenfalls Schäden.
Kurz darauf konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand.
Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: André März