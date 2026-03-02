Erzgebirge: Schuppen neben Wohnhaus in Flammen

Stollberg - Feuer-Alarm im Erzgebirge : Neben einem Wohnhaus in Stollberg ging am Montagmorgen ein Schuppen in Flammen auf. Dieser brannte komplett aus, auch das angrenzende Wohnhaus wurde beschädigt.

Neben einem Wohnhaus im Stollberger Ortsteil Beutha stand am Montagmorgen ein Schuppen in Flammen. © André März

Gegen 5 Uhr rückte die Feuerwehr zum Genossenschaftsweg in den Ortsteil Beutha aus. Dort war neben einem Einfamilienhaus ein Schuppen in Brand geraten.

Glücklicherweise reagierten die Einsatzkräfte blitzschnell. Sie konnten die Flammen löschen. Dennoch wurde der Schuppen komplett zerstört, an der Hausfassade entstanden ebenfalls Schäden.