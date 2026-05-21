Stube in Flammen: Armer Vierbeiner stirbt bei Wohnungsbrand

Lauchhammer - Bei einem Brand an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen ist ein armer Hund in einer verrauchten Wohnung verendet.

In Lauchhammer brannte es am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus. © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Aufgrund eines Wohnungsbrands rückte die Feuerwehr in Lauchhammer (Kreis Oberspreewald-Lausitz) am Donnerstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, in die Bockwitzer Straße aus.

Dort loderte es im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie der Einsatzleiter gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte. Vor allem die Stube stand dabei in Flammen.

Ein Bewohner musste in der Folge kurzzeitig ärztlich behandelt werden. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden - dafür leider ein Vierbeiner.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Süd erklärte auf Nachfrage, dass das Tier wohl infolge einer Rauchgasvergiftung starb. Einsatzkräfte konnten den Kadaver nur noch leblos aus dem Gebäude holen.