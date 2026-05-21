Dachstuhl brennt lichterloh: Vier Menschen verletzt, drei Hunde sterben

Hohenerxleben - Horror-Feuer im Salzlandkreis: In der Nacht auf Donnerstag brannte ein Doppelhaus lichterloh. Für die tierischen Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Im Salzlandkreis brannte eine Doppelhaushälfte lichterloh. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Neugattersleben

Gegen 23.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Kurze Straße nach Hohenerxleben (Sachsen-Anhalt) alarmiert: Der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte stand bereits in Vollbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer wohl in der Küche der Brandwohnung ausgebrochen, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten das Übergreifen der Flammen auf die zweite Haushälfte zwar eindämmen, aber nicht komplett verhindern.

Die vier Bewohner konnten das Brandhaus selbstständig verlassen, kamen aber allesamt mit Brandverletzungen ins Krankenhaus. Für ihre drei Hunde kam leider jede Rettung zu spät, sie starben in den Flammen.

Das komplette Doppelhaus wurde massiv beschädigt und ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.