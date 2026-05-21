Handbremse vergessen: Niederländerin kippt im Wohnmobil in Bach

Nesselwang - Im Landkreis Ostallgäu ist ein ungesichertes Wohnmobil einen Abhang hinuntergerollt und in einen Bach gestürzt.

Die Feuerwehr musste am Bach eine Ölsperre einrichten, um das Gewässer zu schützen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, rollte das Wohnmobil am Mittwochmorgen an einer Grauwasserentsorgungsstelle in Nesselwang los.

Die 78-jährige Fahrerin aus den Niederlanden hatte den Ermittlungen zufolge keinen Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen.

Aufgrund des Gefälles rollte das Wohnmobil an, stieß gegen ein weiteres geparktes Wohnmobil, kam links von der Fahrbahn ab und kippte in den angrenzenden Bach.

Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Inneren befreien, ein Schwerlastkran barg schließlich das Wohnmobil. Die Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Aus dem umgekippten Fahrzeug gelang Öl ins Wasser des Bachs. Die Feuerwehr musste deshalb eine Ölsperre einrichten.