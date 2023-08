20.08.2023 11:02 Auto steht auf Stoppelfeld und brennt komplett aus

Am Samstagabend ist auf einem abgemähten Feld an der Rumburger Straße in Löbau ein Auto komplett ausgebrannt.

Von Simone Bischof

Löbau - Am Samstagabend ist auf einem abgemähten Feld an der Rumburger Straße in Löbau (Landkreis Görlitz) ein Auto komplett ausgebrannt. Weshalb das Auto auf dem Feld stand, ist unklar. Es brannte vollständig aus. © xcitepress/Privat Der Polizei Görlitz wurde der Brand um 20.06 Uhr gemeldet. Schon von Weitem war eine Rauchwolke über dem Stoppelfeld zu sehen. Als die Feuerwehren aus Löbau und Ebersdorf anrückten, stand der Wagen bereits lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell und noch vor dem Eintreffen der Polizei unter Kontrolle bringen. Feuerwehreinsätze Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Grimma: Gartenlaube in Vollbrand! Wieso sich das Auto auf dem Feld, zu dem es keine direkte Straßenanbindung gibt, befand, ist derzeit unklar. Es handelt sich um privaten Grund und Boden. Ersten Untersuchungsergebnissen zufolge löste ein technischer Defekt am Fahrzeug den Brand aus, sagte eine Sprecherin der Polizei Görlitz auf Anfrage von TAG24. Die Feuerwehrleute aus Löbau und Ebersdorf konnten die Flammen schnell löschen. © xcitepress/Privat Verletzte gab es nicht. Angaben zur entstandenen Schadenhöhe liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei ermittelt.

