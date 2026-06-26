Auto verriegelt sich: Feuerwehr rettet Kleinkind aus der Hitzefalle
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Von Petra Albers
Bedburg - Die Feuerwehr hat in Bedburg bei hohen Außentemperaturen ein Kleinkind aus einem Auto befreit.
Nach Angaben eines Sprechers war die Mutter ausgestiegen und der Schlüssel danach unbeabsichtigt in den Fußraum gefallen.
Der Wagen verriegelte sich daraufhin selbstständig - während das Kind sich noch in der Babyschale auf dem Beifahrersitz befand.
Den Feuerwehrleuten gelang es, eine leicht geöffnete Fensterscheibe weiter hinunterzudrücken und so die Türverriegelung zu öffnen.
Die Einsatzkräfte konnten das Kind wohlbehalten aus dem Fahrzeug befreien und seiner erleichterten Mutter übergeben.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa