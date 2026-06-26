Auto verriegelt sich: Feuerwehr rettet Kleinkind aus der Hitzefalle

Bedburg - Die Feuerwehr hat in Bedburg bei hohen Außentemperaturen ein Kleinkind aus einem Auto befreit.

Die Feuerwehr konnte das eingeschlossene Kleinkind schnell und unverletzt aus dem Auto befreien. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben eines Sprechers war die Mutter ausgestiegen und der Schlüssel danach unbeabsichtigt in den Fußraum gefallen.

Der Wagen verriegelte sich daraufhin selbstständig - während das Kind sich noch in der Babyschale auf dem Beifahrersitz befand.