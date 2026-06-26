Gasaustritt nahe Hamburg: Ein Mensch verletzt, Warnung an Anwohner

Aumühle - Ein mutmaßlicher Gasaustritt hat am Freitagmittag einen Feuerwehr -Großeinsatz nahe dem S-Bahnhof Aumühle im Kreis Herzogtum Lauenburg ausgelöst. Mindestens ein Mensch wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Behörden warnten Anwohner vor möglichen Gesundheitsgefahren und riefen dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Vorfall gegen 12.25 Uhr im Bereich des Mühlenwegs gemeldet worden. Betroffen ist ein Gebiet nordwestlich der S-Bahn-Gleise, dort befinden sich unter anderem eine Seniorenresidenz sowie Teile der Fürst-Bismarck-Quelle.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang Unbekannter eine Chemikalie unerlaubt entsorgt haben, wie eine Polizeisprecherin dpa mitteilte. Der Stoff sei daraufhin ausgegast.

Mindestens ein Mensch wurde verletzt. Wie viele Menschen insgesamt betroffen sind, war zunächst unklar. Nach dem Tatverdächtigen wird ermittelt.