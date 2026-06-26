Gasaustritt nahe Hamburg: Ein Mensch verletzt, Warnung an Anwohner
Von Laura Heide
Aumühle - Ein mutmaßlicher Gasaustritt hat am Freitagmittag einen Feuerwehr-Großeinsatz nahe dem S-Bahnhof Aumühle im Kreis Herzogtum Lauenburg ausgelöst. Mindestens ein Mensch wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Die Behörden warnten Anwohner vor möglichen Gesundheitsgefahren und riefen dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Vorfall gegen 12.25 Uhr im Bereich des Mühlenwegs gemeldet worden. Betroffen ist ein Gebiet nordwestlich der S-Bahn-Gleise, dort befinden sich unter anderem eine Seniorenresidenz sowie Teile der Fürst-Bismarck-Quelle.
Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang Unbekannter eine Chemikalie unerlaubt entsorgt haben, wie eine Polizeisprecherin dpa mitteilte. Der Stoff sei daraufhin ausgegast.
Mindestens ein Mensch wurde verletzt. Wie viele Menschen insgesamt betroffen sind, war zunächst unklar. Nach dem Tatverdächtigen wird ermittelt.
Warnung über Nina-App
Die Leitstelle gab eine amtliche Gefahrenwarnung über die Warn-App NINA heraus. Anwohner in den Straßen Mühlenweg, Am Mühlenteich, Emil-Specht-Allee und Bismarckallee wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Zündquellen zu vermeiden und das Gebiet nicht zu betreten.
Der Einsatz dauerte am frühen Nachmittag an. Das betroffene Gebiet wurde großräumig abgesperrt, zudem ist eine Rundfunkwarnung aktiv. Die Behörden baten Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren, damit die Rettungskräfte ungehindert arbeiten können.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa