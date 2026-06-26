Kleiner Junge verriegelt Auto und sitzt in der Hitze-Falle: Feuerwehr eilt zur Rettung

Ehingen - Große Aufregung am Donnerstagnachmittag in Ehingen: Ein vierjähriger Junge hat sich in einem unbeobachteten Moment im Auto seiner Mutter eingeschlossen. Die Feuerwehr musste anrücken und das Kind befreien.

Der Junge (4) schloss sich selbst im Wagen ein. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 13.45 Uhr in der Elsternstraße. In einem kurzen, unaufmerksamen Moment schaffte es der Vierjährige, die Türen des Wagens von innen zu verriegeln.

Da die 40-jährige Mutter ihr eigenes Auto nicht mehr öffnen konnte und die Temperaturen im Inneren durch die Hitze rasant anstiegen, war schnelles Handeln gefragt. Ein aufmerksamer Passant alarmierte im Auftrag der Mutter die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehrleute schlugen eine der Autoscheiben ein und konnten den eingeschlossenen Jungen so aus dem überhitzten Fahrzeug befreien.