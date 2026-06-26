Brutales Ende: Brennende Krähe steckt Wiese in Flammen

Holzgünz - Eine Krähe hat im Unterallgäu für den Brand einer Wiese gesorgt.

Beim Löschen entdeckte die Feuerwehr die Ursache für den Brand einer Wiese. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr zu einem Brand einer Trafostation "Am Schießstand" im Ortsteil Schwaighausen von Holzgünz.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass aufgrund der derzeitigen Trockenheit die Wiese um die Station brannte, das Trafohäuschen selbst war aber noch nicht betroffen.

Feuerwehrleute brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Dabei entdeckten sie die brutale Ursache: Eine Saatkrähe war in die über dem Trafohäuschen verlaufende Stromleitung geflogen.