02.04.2024 11:46 3.588 Autobahn gesperrt: Stau nach Feuerwehreinsatz auf A72

Am Dienstagmorgen ist auf der A72 bei Stollberg ein Lkw in Brand geraten. Das Führerhaus stand plötzlich in Flammen. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Von Victoria Winkel, Claudia Ziems

Stollberg - Auf der A72 gibt es derzeit bei Stollberg (Erzgebirgskreis) Stau. Grund ist ein brennender Lkw. Auf der A72 ist ein Lkw ausgebrannt. © Niko Mutschmann Das Feuer war kurz vor 11 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Hof ausgebrochen. Aus bislang unbekannter Ursache brannte plötzlich das Fahrerhaus. Die Feuerwehr war schnell am Brandort und hatte das Feuer bereits gegen 11.15 Uhr gelöscht. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Autobahn musste für den Feuerwehreinsatz kurzzeitig voll gesperrt werden. Es gab etwa sechs Kilometer Stau.

