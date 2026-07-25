Feuerwehr kämpft gegen Flammen im Wald: Mann erleidet Verbrennungen am Kopf

Garstedt - In Garstedt (Landkreis Harburg) sind am Samstagnachmittag Rundballen in Brand geraten. Die Feuerwehr verhinderte einen Waldbrand.

Rund 60 Einsatzkräfte und Landwirte verhinderten einen Waldbrand. © Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Salzhausen

Gegen 16 Uhr transportierte ein Landwirt mit seinem Traktor und zwei Anhängern etwa 20 Rundballen durch einen Kiefernwald bei Garstedt.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Stroh auf der rund 200 Meter langen Strecke in Brand. Als der Mann das Feuer bemerkte, trat er aufs Gaspedal, um den Brandherd aus dem trockenen Wald und auf einen angrenzenden Stoppelacker zu schaffen.

Die Flammen breiteten sich allerdings so schnell aus, dass er das Unterfangen abbrechen musste. Bei dem Versuch, seinen Traktor abzukoppeln und zu retten, trug der Landwirt Verbrennungen am Kopf davon. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Durch die brennende Ladung entstanden mehrere kleinere Brandstellen, die sich teilweise auf den Waldboden ausweiteten. Das Feuer breitete sich zudem auf 30 gelagerte Rundballen aus.