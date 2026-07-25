Dachstuhl brennt lichterloh: Sächsische Feuerwehr im Großeinsatz

Lissa - Der Dachstuhl eines Hauses im Sächsischen Lissa brannte am Samstagabend lichterloh. Eine Person soll sich verletzt haben.

Gegen 22.30 Uhr kämpfte die Feuerwehr noch gegen die Flammen. © Michael Strohmeyer

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage bestätigte, sind gegen 21.17 Uhr die ersten Notrufe eingegangen.

Es wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Daches gemeldet, woraufhin die Einsatzkräfte zu dem Ortsteil von Wiedemar ausgerückt sind. "Seitdem befinden sich die Kameraden dort vor Ort", hieß es.

Insgesamt seien etwa zehn Fahrzeuge der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Darüber hinaus sind der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens soll sich eine Person verletzt haben. Dies konnte der Sprecher der Rettungsleitstelle am Abend nicht bestätigen.