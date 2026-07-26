Mindestens 500.000 Euro Schaden bei Großbrand in der Nacht: Scheune geht in Flammen auf

Sauldorf - Ein verheerender Brand in Sauldorf (Kreis Sigmaringen) hat in der Nacht zum Sonntag für einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr gesorgt und einen immensen Sachschaden hinterlassen.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu dem landwirtschaftlichen Betrieb aus. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache am späten Samstagabend gegen 23 Uhr ausgebrochen. In der Scheune lagerten zum Zeitpunkt des Brandes Strohballen sowie zwei landwirtschaftliche Anhänger.

Die Löscharbeiten hielten die Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden des Sonntages in Atem. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der näheren Umgebung dazu aufgerufen, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist immens. Die Ermittler schätzen den Wert der zerstörten Scheune und der verbrannten landwirtschaftlichen Güter auf eine Summe zwischen 500.000 und einer Million Euro.