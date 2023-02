19.02.2023 17:11 Autos brennen in Carports, Flammen greifen auf Wohnhaus über

In Neumünster sind in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Tungendorf zwei Autos in Brand geraten. Dabei griffen die Flammen auch auf ein Wohnhaus über.

Von Robert Stoll

Neumünster - Es war der fünfte Brand in den vergangenen acht Tagen! In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr in Neumünster-Tungendorf zu einem Großeinsatz ausrücken. Das Auto brannte im Carport komplett aus. © Tom Nyfeler / Berufsfeuerwehr Neumünster Dort standen zwei Autos in zwei unterschiedlichen Carports in Flammen. Durch das beherzte Eingreifen der Anwohner und der alarmierten Einsatzkräfte konnte eines der Fahrzeuge schnell gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Häuser weiter, wo ebenfalls in Wagen brannte, sah es hingegen anders aus. Dort stand auch der gesamte Carport in Flammen, die auf das Wohnhaus überschlugen und sich durch die Dachhaut fraßen. Rund 70 Feuerwehrkräfte kämpften gegen das Feuer, das sie rasch unter Kontrolle hatten. Dennoch mussten Teile des Daches sowie eine Wand zum Dach über eine Drehleiter freigelegt werden, um an die Glutnester heranzukommen.

Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet. Zum Glück kam es zu keinerlei Verletzten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und Rußpartikel ist das Einfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. © Tom Nyfeler / Berufsfeuerwehr Neumünster Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen.

