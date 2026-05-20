Autos brennen in der Altmark: Waren hier Feuerteufel am Werk?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am frühen Mittwochmorgen brannten im Norden Sachsen-Anhalts mehrere Autos. Die Polizei sucht nun nach der Ursache.

Von Lena Schubert

Salzwedel - Am frühen Mittwochmorgen brannten im Norden Sachsen-Anhalts mehrere Autos. Die Polizei sucht nun nach der Ursache.

In der Nacht wurden in Salzwedel mehrere Autos angezündet.
In der Nacht wurden in Salzwedel mehrere Autos angezündet.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 1.20 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr auf einen Parkplatz am Südbockhorn in Salzwedel alarmiert.

Dort brannte ein Ford lichterloh, den insgesamt 13 Einsatzkräfte ablöschen mussten, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Doch damit nicht genug: Wenige Minuten später brannte auch Am Kronsberg ein Auto, keine 300 Meter vom ersten Brandort entfernt.

Es knallt in der Presse: Müllauto fängt nach Verpuffung Feuer
Feuerwehreinsätze Es knallt in der Presse: Müllauto fängt nach Verpuffung Feuer

Der brennende Wagen, ebenfalls ein Ford, konnte erfolgreich gelöscht werden, durch die Hitzeentwicklung wurde allerdings ein drittes Auto beschädigt.

Der Sachschaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro.

Die Polizei ermittelt.
Die Polizei ermittelt.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Die Brandursache ist völlig unklar und wird ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/848-0.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: