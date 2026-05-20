Autos brennen in der Altmark: Waren hier Feuerteufel am Werk?

Salzwedel - Am frühen Mittwochmorgen brannten im Norden Sachsen-Anhalts mehrere Autos. Die Polizei sucht nun nach der Ursache.

In der Nacht wurden in Salzwedel mehrere Autos angezündet. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 1.20 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr auf einen Parkplatz am Südbockhorn in Salzwedel alarmiert.

Dort brannte ein Ford lichterloh, den insgesamt 13 Einsatzkräfte ablöschen mussten, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Doch damit nicht genug: Wenige Minuten später brannte auch Am Kronsberg ein Auto, keine 300 Meter vom ersten Brandort entfernt.

Der brennende Wagen, ebenfalls ein Ford, konnte erfolgreich gelöscht werden, durch die Hitzeentwicklung wurde allerdings ein drittes Auto beschädigt.

Der Sachschaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro.