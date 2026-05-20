Nächtlicher Großbrand bei Offenburg: Arbeitskräfte retten sich aus brennender Halle
Kappelrodeck - Großbrand im Industriegebiet Kappelrodeck (Ortenaukreis): Eine landwirtschaftliche Gerätehalle unweit der L87 brannte in der Nacht auf Dienstag bis auf die Grundmauern nieder.
Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache aus. Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Flammen rasch auf das gesamte Gebäude aus.
In der Halle waren auch Arbeitskräfte untergebracht, die den Brand glücklicherweise rechtzeitig bemerkten und das Anwesen unverletzt verlassen konnten.
Die örtlichen Feuerwehren rückten mit starken Kräften aus, um den Brand zu bekämpfen. Trotzdem konnte das vollständige Niederbrennen der Gerätehalle nicht mehr verhindert werden.
Hinweise zur Brandursache liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen.
Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hinein. "Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt ebenso noch nicht gemacht werden", teilt die Polizei am frühen Morgen mit.
Titelfoto: Esther Busch / EinsatzReport24