Nächtlicher Großbrand bei Offenburg: Arbeitskräfte retten sich aus brennender Halle

Kappelrodeck - Großbrand im Industriegebiet Kappelrodeck (Ortenaukreis): Eine landwirtschaftliche Gerätehalle unweit der L87 brannte in der Nacht auf Dienstag bis auf die Grundmauern nieder.

Mehrere Stunden kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Die Halle konnte nicht mehr gerettet werden. © Esther Busch / EinsatzReport24

Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache aus. Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Flammen rasch auf das gesamte Gebäude aus.

In der Halle waren auch Arbeitskräfte untergebracht, die den Brand glücklicherweise rechtzeitig bemerkten und das Anwesen unverletzt verlassen konnten.

Die örtlichen Feuerwehren rückten mit starken Kräften aus, um den Brand zu bekämpfen. Trotzdem konnte das vollständige Niederbrennen der Gerätehalle nicht mehr verhindert werden.

Hinweise zur Brandursache liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen.