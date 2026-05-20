Großbrand in Harzer Stadtzentrum: Halbe Million Euro Schaden!

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Im Zentrum in Thale ist am Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Häuser wurden evakuiert.

Von Sophie Marie Kemnitz

Thale - Seit Mittwochvormittag lief im Zentrum von Thale (Harz) ein Großeinsatz der Feuerwehr. In der Karl-Marx-Straße stand ein Gebäude in Brand.

Die Flammen griffen zwischenzeitlich auf weitere Etagen über.
Die Flammen griffen zwischenzeitlich auf weitere Etagen über.  © Matthias Bein/dpa

Gegen 10 Uhr wurden über 80 Einsatzkräfte über das Feuer informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brandherd in einer Wohnung über einem Asia-Imbiss liegt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Da sich die Flammen zwischenzeitlich weiter ausgebreitet hatten, wurden die umliegenden Gebäude vorsorglich evakuiert.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden jedoch ist enorm: Die Polizei schätzt 500.000 Euro! Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

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Wie genau es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist bislang unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brandherd soll in einer Wohnung über einem Asia-Imbiss liegen.
Der Brandherd soll in einer Wohnung über einem Asia-Imbiss liegen.  © Matthias Bein/dpa
Die Brandwolke war schon von weitem zu sehen.
Die Brandwolke war schon von weitem zu sehen.  © Polizeirevier Harz
Der Einsatz zog sich bis in die Nachmittagsstunden.
Der Einsatz zog sich bis in die Nachmittagsstunden.  © Matthias Bein/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr Thale seien die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern jedoch weiterhin an und werden voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern.

Originalmeldung von 13.33 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15 Uhr.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

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