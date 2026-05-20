Großbrand in Harzer Stadtzentrum: Halbe Million Euro Schaden!

Thale - Seit Mittwochvormittag lief im Zentrum von Thale ( Harz ) ein Großeinsatz der Feuerwehr . In der Karl-Marx-Straße stand ein Gebäude in Brand.

Die Flammen griffen zwischenzeitlich auf weitere Etagen über. © Matthias Bein/dpa

Gegen 10 Uhr wurden über 80 Einsatzkräfte über das Feuer informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brandherd in einer Wohnung über einem Asia-Imbiss liegt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Da sich die Flammen zwischenzeitlich weiter ausgebreitet hatten, wurden die umliegenden Gebäude vorsorglich evakuiert.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden jedoch ist enorm: Die Polizei schätzt 500.000 Euro! Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Wie genau es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist bislang unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.