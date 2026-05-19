Feuerwehreinsatz in Limbach-Oberfrohna: Chemielösung aus Container gelaufen
Limbach-Oberfrohna – ABC-Einsatz in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)! Am Dienstagmorgen lief auf dem Firmengelände einer Spedition eine Flüssigkeit aus einem Container.
Wie die Feuerwehr mitteilte, trat die chemische Lösung aus einem "Intermediate Bulk Container" aus.
Diese Behälter werden umgangssprachlich auch Gittertank genannt. Sie werden bei der Produktion und dem Transport von zum Beispiel Chemikalien, Pharmazeutika, Kosmetik, Futter- und Lebensmitteln eingesetzt.
"Die austretende Flüssigkeit wurde aufgefangen und in einen geeigneten Behälter umgepumpt", teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr mit.
Die professionelle Endreinigung übernimmt eine Fachfirma.
Welcher Stoff im Container gelagert wurde, ist unklar. Dazu machte die Feuerwehr keine Angaben.
Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Verletzt wurde niemand.
Titelfoto: Andreas Kretschel