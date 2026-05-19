Feuerwehreinsatz in Limbach-Oberfrohna: Chemielösung aus Container gelaufen

Limbach-Oberfrohna – ABC-Einsatz in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau )! Am Dienstagmorgen lief auf dem Firmengelände einer Spedition eine Flüssigkeit aus einem Container.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagmorgen zu einem Einsatz auf einem Firmengelände in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) aus. © Andreas Kretschel

Wie die Feuerwehr mitteilte, trat die chemische Lösung aus einem "Intermediate Bulk Container" aus.

Diese Behälter werden umgangssprachlich auch Gittertank genannt. Sie werden bei der Produktion und dem Transport von zum Beispiel Chemikalien, Pharmazeutika, Kosmetik, Futter- und Lebensmitteln eingesetzt.

"Die austretende Flüssigkeit wurde aufgefangen und in einen geeigneten Behälter umgepumpt", teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr mit.

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