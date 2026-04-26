Autos brennen komplett aus: Ist ein Feuerteufel in Görlitz unterwegs?

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Geht ein Feuerteufel durch Görlitz? Drei Autos wurden am Samstagabend in Brand gesetzt, die Kripo ermittelt.

Von Jakob Anders

Görlitz - Geht ein Feuerteufel durch Görlitz?

Mehrere nebeneinander geparkte Autos gingen in Flammen auf.
Mehrere nebeneinander geparkte Autos gingen in Flammen auf.  © Harry Beer

Als alarmierte Beamte am Samstagabend gegen 20.15 Uhr in der Biesnitzer Straße ankamen, loderten bereits drei geparkte Autos (Ford, Fiat und Nissan).

"Kameraden der örtlichen Feuerwehr löschten die Flammen", berichtet ein Görlitzer Polizeisprecher.

Dennoch konnte nur noch Totalschaden an den Fahrzeugen festgestellt werden.

Zudem seien ein Opel sowie ein angrenzendes Haus durch das Feuer beschädigt worden. Sachschaden: rund 90.000 Euro.

Die Görlitzer Kripo ermittelt.

Titelfoto: Harry Beer

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