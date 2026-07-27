Autos gehen in Flammen auf: 130.000 Euro Schaden bei Händler
Von Sabrina del Nunzio
Ludwigsburg - Auf dem Firmengelände eines Autohändlers in Ludwigsburg sind fünf Autos in Brand geraten.
Am frühen Montagmorgen war die Polizei nach eigenen Angaben über zwei brennende Fahrzeuge informiert worden. Als die Polizei eintraf, befanden sich den Angaben zufolge beide Autos in Vollbrand.
Das Feuer sei auf ein anderes Auto übergesprungen und habe darüber hinaus noch zwei weitere beschädigt. Die Löscharbeiten des Geländes im Stadtteil Eglosheim dauerten demnach über eine Stunde an.
Laut Angaben der Polizei wird die Schadenssumme auf 130.000 Euro geschätzt.
Bei dem Brand seien glücklicherweise keine Menschen verletzt worden. Die Brandursache sei noch unklar. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0800 1100225 oder per E-Mail ([email protected]) melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa