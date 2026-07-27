Autos gehen in Flammen auf: 130.000 Euro Schaden bei Händler

Ludwigsburg - Auf dem Firmengelände eines Autohändlers in Ludwigsburg sind fünf Autos in Brand geraten.

Die Feuerwehr löschte am Morgen mehrere in Brand geratene Autos. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Am frühen Montagmorgen war die Polizei nach eigenen Angaben über zwei brennende Fahrzeuge informiert worden. Als die Polizei eintraf, befanden sich den Angaben zufolge beide Autos in Vollbrand.

Das Feuer sei auf ein anderes Auto übergesprungen und habe darüber hinaus noch zwei weitere beschädigt. Die Löscharbeiten des Geländes im Stadtteil Eglosheim dauerten demnach über eine Stunde an.

Laut Angaben der Polizei wird die Schadenssumme auf 130.000 Euro geschätzt.