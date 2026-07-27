Öffentliche Toilette brennt im Harz: Polizei sucht nach dem Feuerteufel

Blankenburg - Am Sonntagabend wurde im Landkreis Harz eine öffentliche Toilette angezündet. Die Polizei hat eine konkrete Vermutung.

Eine öffentliche Toilette brannte im Blankenburger Stadtpark. © Polizeirevier Harz

Gegen 19.30 Uhr wurde gemeldet, dass das öffentliche WC im Stadtpark in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) Feuer gefangen hatte.

Zehn Kameraden der Feuerwehr gingen gegen den Brand vor und konnten die Flammen schnell löschen, bevor sie sich weiter ausbreiteten.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mülleimer, der in der Herrentoilette stand, angezündet, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Das Klohäuschen wurde durch den Rauch so stark beschädigt, dass es derzeit nicht mehr benutzbar ist. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

Die Beamten sicherten Spuren vor Ort und gehen derzeit von Brandstiftung aus. Demnach rückten vier mögliche Tatverdächtige bereits ins Visier der Ermittler.