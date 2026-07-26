Ungewöhnliche Rettung: Waschbär-Familie steckt im Schornstein fest

Celle - Kurioser Feuerwehreinsatz : Was zunächst nach einem kleinen Tierrettungsfall aussah, entwickelte sich für die Einsatzkräfte zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion. Am Sonntagmittag wurden die Feuerwehr in den Celler Stadtteil Vorwerk alarmiert, weil ein Marder in einen Schornstein gefallen sein sollte.

Statt eines Marders saßen mehrere Waschbären im Schornstein eines Einfamilienhauses in Celle fest. © Montage: Feuerwehr Celle (2)

Doch vor Ort wartete eine Überraschung: Kein Marder hatte sich verirrt, sondern ein Waschbär.

Und das Tier war nicht allein. Gleich vier Waschbären saßen im Schornsteinrohr fest und kamen aus eigener Kraft nicht mehr heraus, wie ein Sprecher der Feuerwehr Celle am Sonntagabend mitteilte.

Die Rettungsaktion gestaltete sich jedoch als schwierig: Der Brandmeister vom Dienst musste weitere Einsatzkräfte sowie ein Spezialgerät nachfordern.

Über eine Wartungsklappe und mithilfe einer Drehleiter versuchten die Feuerwehrleute, die Tiere vorsichtig aus ihrer misslichen Lage zu befreien.