Autos und Werkstatt ausgebrannt: Millionenschaden nach Verpuffung

Brackenheim - Verpuffung in Autowerkstatt: Am Donnerstagabend rückten zahlreiche Feuerwehrkräfte nach Brackenheim (Kreis Heilbronn) aus.

Mehrere Autos brannten vollständig aus. © 7aktuell.de | Hessenauer

Laut Polizeiangaben kam es gegen 18 Uhr im Zuge von Reparaturarbeiten zum Brandausbruch. Schnell breitete sich das Feuer in sowie außerhalb der Werkstatt aus.

Mehrere Autos brannten vollständig aus. Der gesamte Sachschaden wird derzeit auf rund eine Million Euro geschätzt.

Auch angrenzende Wohnhäuser wurden durch die starke Rauchentwicklung beschädigt und sind derzeit unbewohnbar. "Die Bewohner konnten durch die Gemeinde untergebracht werden", teilte die Polizei am späten Abend mit.