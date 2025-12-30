Balkon-Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr geht sofort in den Innenangriff

Bremerhaven - Einsatz für die Feuerwehr : Am Dienstag ist in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven ein Brand ausgebrochen - die Einsatzkräfte mussten schnell handeln.

In einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. © Feuerwehr Bremerhaven

Wie die Kameraden mitteilten, waren sie gegen 14.15 Uhr in die Kistnerstraße alarmiert worden. Aus noch ungeklärter Ursache war im zweiten Stock ein Balkon in Brand geraten.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, griffen die Flammen bereits auf die angrenzede Küche der betroffenen Wohnung über. Sofort gingen die Kameraden unter Atemschutz in den Innenangriff, um den Brand zu bekämpfen.

Weitere Kräfte löschten den Balkon über den Innenhof von außen, um ein Übergreifen auf darüberliegende Gebäudeteile zu verhindern. Gleichzeitig wurden die oberen Wohnungen kontrolliert, um eine Ausbreitung auszuschließen.