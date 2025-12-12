Balkon brennt lichterloh: Waren Kinder die Feuerteufel?

Eisleben - Blaulicht im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Donnerstagabend brannte ein Balkon eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei hat eine Vermutung.

In Eisleben hatten Feuerwerkskörper einen Balkon in Brand gesetzt. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Helfta

Die Feuerwehr rückte gegen 17 Uhr in den Sonnenweg in Eisleben (Sachsen-Anhalt) aus: Auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte ein Sofa.

Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung konnten durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Sie wurden vorsorglich untersucht, sind aber glücklicherweise nicht verletzt.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand löschen, bevor er auf die zugehörige Wohnung übergreifen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen hatten kurz vor dem Ausbruch des Brandes Kinder und Jugendliche in der Nähe mit Feuerwerkskörpern hantiert. Einer der Knaller soll demnach auf den Balkon geflogen sein, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.