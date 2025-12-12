Großeinsatz im Norden: Häuserbrand hält Feuerwehr in Atem

Jork - Großeinsatz für die Feuerwehr ! Am Freitagabend ist ein Wohnhaus in Jork im Landkreis Stade ( Niedersachsen ) in Brand geraten.

Mit rund 100 Einsatzkräfte rückte die Feuerwehr zu einem Häuserbrand in Jork aus. © JOTO

Die Feuerwehr Jork informierte via Instagram über den Einsatz im Westerminnerweg, der gegen 18.05 Uhr seinen Anfang nahm. Die Kräfte baten darum, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Laut eines Reporters vor Ort sei die Feuerwehr mit rund 100 Kameraden ausgerückt, um den Gebäudebrand und die starke Rauchentwicklung unter Kontrolle zu bekommen.

Problem: Die verwinkelte Bauweise des betroffenen Gebäudes habe die Löscharbeiten erheblich erschwert. Glücklicherweise sei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt worden.