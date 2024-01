15.01.2024 14:30 3.066 Balkon geht in Flammen auf: Feuerwehr sieht Brand schon bei Anfahrt

In Zwickau hat am Montagmorgen in der Karl-Keil-Straße ein Balkon gebrannt.

Von Victoria Winkel

Zwickau - Die Zwickauer Feuerwehr musste am Montagmorgen zu einem Balkonbrand ausrücken. Bei dem Brand wurde auch die Hausfassade beschädigt. © Mike Müller Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Keil-Straße ausgebrochen. Der Brand war so heftig, dass die Kameraden ihn, laut Einsatzleiter, schon bei der Anfahrt sehen konnten. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, sodass der größte Schaden auf dem Balkon und nicht in der Wohnung entstand. Die Fassade wurde aber stark beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Feuerwehreinsätze Feuer bricht in Pflegeheim aus: Frau erleidet schwere Brandverletzungen Nach ersten Informationen waren die Bewohner beim Brandausbruch nicht zu Hause. Brandursachenermittler haben ihre Arbeit aufgenommen und bereits erste Spuren gesichert.

Titelfoto: Mike Müller