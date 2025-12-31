Balkon steht in Vollbrand: Schwangere muss ins Krankenhaus

Remscheid - So hat sich die Feuerwehr Remscheid den Start in den Silvestertag mit Sicherheit nicht erhofft. In den Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte zu einem Balkonbrand gerufen.

In Remscheid hat es einen schweren Balkonbrand gegeben. © Feuerwehr Remscheid

Demnach habe gegen 8.05 Uhr eine Fußgängerin das Feuer in der Otto-Hahn-Straße bemerkt, wie die Feuerwehr mitgeteilt hat.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Balkon bereits in Vollbrand. Die Scheiben zu der dahinter liegenden Wohnung waren geborsten, sodass diese ebenfalls bereits verraucht war.

Auch hatte das Feuer schon in die Wohnung übergegriffen, sodass man sofort damit begann, von außen sowie von innen zu löschen.

Zeitgleich wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und gegebenenfalls Personen aus dem Haus zu retten.

Glücklicherweise konnten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung selbst in Sicherheit bringen, wurden allerdings durch den Rettungsdienst betreut.