Balkon steht in Vollbrand: Schwangere muss ins Krankenhaus
Remscheid - So hat sich die Feuerwehr Remscheid den Start in den Silvestertag mit Sicherheit nicht erhofft. In den Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte zu einem Balkonbrand gerufen.
Demnach habe gegen 8.05 Uhr eine Fußgängerin das Feuer in der Otto-Hahn-Straße bemerkt, wie die Feuerwehr mitgeteilt hat.
Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Balkon bereits in Vollbrand. Die Scheiben zu der dahinter liegenden Wohnung waren geborsten, sodass diese ebenfalls bereits verraucht war.
Auch hatte das Feuer schon in die Wohnung übergegriffen, sodass man sofort damit begann, von außen sowie von innen zu löschen.
Zeitgleich wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und gegebenenfalls Personen aus dem Haus zu retten.
Glücklicherweise konnten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung selbst in Sicherheit bringen, wurden allerdings durch den Rettungsdienst betreut.
Feuerwehr rettet Familienkatze aus der Wohnung
Die schwangere Mutter der vierköpfigen Familie hatte jedoch Rauch eingeatmet, weshalb sie zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Den Silvesterabend muss die Familie bei Verwandten verbringen, da die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Die Katze, die von der Feuerwehr gerettet werden konnte, wurde zudem in einem Tierheim untergebracht.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch alle anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses kontrolliert. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort.
Titelfoto: Feuerwehr Remscheid