Feuerwehr muss während Karnevalszug zu Großeinsatz ausrücken

Mitten während des Karnevalsumzugs musste die Rösrather Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr zu einem Einsatz in ein Ladenlokal ausrücken.

Von Jonas Reihl

Rösrath - Mitten während des Karnevalsumzugs musste die Rösrather Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr zu einem Einsatz in ein Ladenlokal ausrücken.

Trotz des Karnevalszugs kamen die Feuerwehrleute reibungslos zum Einsatzort.
Trotz des Karnevalszugs kamen die Feuerwehrleute reibungslos zum Einsatzort.  © Feuerwehr Rösrath

Aufgrund des gerade stattfindenden Umzugs war die Sorge bei den Einsatzkräften groß, dass die Anfahrt zum Einsatzort herausfordernd sein könnte.

Wie die Feuerwehr am Montag berichtet, habe sich diese Befürchtung jedoch nicht bestätigt - im Gegenteil: Dank einer guten Abstimmung mit der Zugleitung konnte eine reibungslose Anfahrt gewährleistet werden, die ersten der insgesamt 40 Einsatzkräfte waren fix vor Ort.

In dem Ladenlokal stellten sie dann einen brennenden Ventilatormotor in der Lüftungsanlage fest. Mehreren Trupps, die unter Atemschutz ins Gebäude vorgedrungen waren, ist es daraufhin gelungen, den verschmorten Motor zu löschen.

Doppelhaushälfte in Flammen: Für Bewohner (†74) kommt jede Hilfe zu spät
Feuerwehreinsätze Doppelhaushälfte in Flammen: Für Bewohner (†74) kommt jede Hilfe zu spät

Im weiteren Verlauf kontrollierten die Feuerwehrkräfte den betroffenen Bereich sorgfältig und führten Nachlöscharbeiten durch. Um 16.07 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Um ein weiteres Aufflammen zu verhindern, wurde außerdem bis 17.30 Uhr eine Brandwache abgestellt.

Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte gegen das Feuer im Inneren des Ladenlokals vor.
Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte gegen das Feuer im Inneren des Ladenlokals vor.  © Feuerwehr Rösrath

Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Eine weitere Behandlung war nach Angaben der Feuerwehr allerdings nicht nötig.

Titelfoto: Feuerwehr Rösrath

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: