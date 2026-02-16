Feuerwehr muss während Karnevalszug zu Großeinsatz ausrücken

Rösrath - Mitten während des Karnevalsumzugs musste die Rösrather Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr zu einem Einsatz in ein Ladenlokal ausrücken.

Trotz des Karnevalszugs kamen die Feuerwehrleute reibungslos zum Einsatzort. © Feuerwehr Rösrath

Aufgrund des gerade stattfindenden Umzugs war die Sorge bei den Einsatzkräften groß, dass die Anfahrt zum Einsatzort herausfordernd sein könnte.

Wie die Feuerwehr am Montag berichtet, habe sich diese Befürchtung jedoch nicht bestätigt - im Gegenteil: Dank einer guten Abstimmung mit der Zugleitung konnte eine reibungslose Anfahrt gewährleistet werden, die ersten der insgesamt 40 Einsatzkräfte waren fix vor Ort.

In dem Ladenlokal stellten sie dann einen brennenden Ventilatormotor in der Lüftungsanlage fest. Mehreren Trupps, die unter Atemschutz ins Gebäude vorgedrungen waren, ist es daraufhin gelungen, den verschmorten Motor zu löschen.

Im weiteren Verlauf kontrollierten die Feuerwehrkräfte den betroffenen Bereich sorgfältig und führten Nachlöscharbeiten durch. Um 16.07 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Um ein weiteres Aufflammen zu verhindern, wurde außerdem bis 17.30 Uhr eine Brandwache abgestellt.